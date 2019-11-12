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اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:31 م
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اسعار الذهب اليوم في السعودية
اسعار الذهب اليوم في السعودية
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019  في السعودية بالريال السعودي والدولارا

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 


 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.09$

176.60

 اسعار الذهب عيار 24

43.17$

161.88

سعر الذهب عيار 22

41.20$

154.53

اسعار الذهب عيار 21

35.32$

132.45

اسعار الذهب عيار 18

27.47$

103.02

سعر الذهب عيار 14

23.55$

88.30

سعر الذهب عيار 12

1.465$

5.492

اسعار أوقية الذهب

329.64$

1.236

اسعار جنيه الذهب

47.090$

176.599

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

10 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

9 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

8 نوفمبر

102.69

132.29

154.33

176.38

7 نوفمبر

102.27

132.78

154.92

177.04

6 نوفمبر

102.95

134.93

157.43

179.91

 

 

 

 

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