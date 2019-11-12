اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
جاءت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولارا
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-11-2019
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال السعودي
|
عيار الذهب
|
47.09$
|
176.60
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.17$
|
161.88
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.20$
|
154.53
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.32$
|
132.45
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.47$
|
103.02
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.55$
|
88.30
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.465$
|
5.492
|
اسعار أوقية الذهب
|
329.64$
|
1.236
|
اسعار جنيه الذهب
|
47.090$
|
176.599
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
10 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
9 نوفمبر
|
102.69
|
132.03
|
154.03
|
176.03
|
8 نوفمبر
|
102.69
|
132.29
|
154.33
|
176.38
|
7 نوفمبر
|
102.27
|
132.78
|
154.92
|
177.04
|
6 نوفمبر
|
102.95
|
134.93
|
157.43
|
179.91