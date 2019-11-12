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تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:28 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسن شحاتة
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يبجث كافة جماهير القلعة البيضاء، عن جميع وسائل الإعلام الخاصة بنقل أخبار النادي في مختلف الألعاب الرياضية، ولهذا تتجه أنظار عشاق الفارس الأبيض صوب القناة الجديدة المنتظرة التي أكدت إدارة النادي على انطلاقها خلال الشهر الجاري، لذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد قناة الزمالك الجديدة وموعد انطلاقها.

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة
كشفت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن موعد انطلاق قناة النادي الجديدة، قائلاً: "قناة نادي الزمالك الجديدة من المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر لعام 2019، وسوف تقدم االعديد من المباريات المختلفة لنادي الزمالك على كافة الأصعدة الرياضية بداية من كرة القدم، والسلة، واليد"، مضيفًا بأنه سوف يقوم بتقديم برامجها كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر.

تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات Zamalek Channel
يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر عرب سات عبر الخطوات التالية:
التردد: 12029
معامل التصحيح: 4/3
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي

تردد قناة نادي الزمالك الجديدة على قمر يوتلسات Zamalek Channel
يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر يوتلسات عبر الخطوات التالية:    
التردد: 11595
معامل التصحيح: 4/3
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة نادي الزمالك على نايل سات Zamalek Channel
يمكنكم تنزيل تردد قناة الزمالك على قمر نايل سات عبر الخطوات التالية:    
    التردد: 110219
    الاستقطاب: أفقي
    معدل الترميز: 27500
    معامل التصحيح: 5/6

وبعد عرض تردد قناة الزمالك نعرض لكم أبرز مقدمينن البرامج خلالها:
أكد المستشار مرتضى منصور على أن من أبرز مقدمي برامج القناة سيكون كلا من:

-الكابتن: خالد الغندور.
-الصحفي: أحمد جمال.
-الكابتن: أحمد عبد الحليم.
-الصحفي: منتصر الرفاعي.
-الكابتن: أحمد سمير.
- الصحفي: شادي عيسى.
-الكابتن: طارق يحيي.
-الصحفي: إيهاب الفولي.

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