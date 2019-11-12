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ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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سافر فريق العرض المسرحي "الحادثة"، للمشاركة في مهرجان المسرح الأردني، في دورته الـ٢٦، والذي يقام على خشبة المسرح الدائري بالمركز الثقافي الأردني، بعَمَّان، عرضت مسرحية "الحادثة"، اليوم الأربعاء، في السادسة مساءً.

مسرحية "الحادثة" من تأليف الكاتب لينين الرملي، وشارك في بطولتها فتحي الجارحي، وياسمين سمير، ومصطفى منصور، بالإشتراك مع مجدي طلبة، وإسلام البشبيشي، وعمر أحمد، ومحمد شوقي، وريهام أبوبكر، وحسام بوريو، وقام بتمصم الديكور محمد فتحي، والإضاءة لعز حلمي، والملابس لأحمد فرج، والإعداد الموسيقى لمحمود صلاح حامد، وقام بتصميم الدراما الحركية محمد علي بكر، والمكياج لإسلام عباس، والمادة الفيلمية لشادي أحمد، والدعاية لمحمود حسن، والعرض من إخراج عمرو حسان، ومن إنتاج مسرح الغد".

يذكر أن العرض المسرحي "الحادثة" عرض في مصر، منذ فترة، وحرص عدد كبير من عشاق المسرح، على حضور العرض، ولاقى العرض قبولا كبيرًا، ومازل الجمهور ينتظر عرضه مرة أخرى.
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن
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الكلمات المفتاحية

مسرحية الحادثة مسرح فن الفجر الفني

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