ننشر لكم صور البروفات النهائية لمسرحية "الحادثة" في الأردن

سافر فريق العرض المسرحي " الحادثة "، للمشاركة في مهرجان المسرح الأردني، في دورته الـ٢٦، والذي يقام على خشبة المسرح الدائري بالمركز الثقافي الأردني، بعَمَّان، عرضت مسرحية "الحادثة"، اليوم الأربعاء، في السادسة مساءً.





مسرحية "الحادثة" من تأليف الكاتب لينين الرملي، وشارك في بطولتها فتحي الجارحي، و ياسمين سمير، و مصطفى منصور، بالإشتراك مع مجدي طلبة، وإسلام البشبيشي، وعمر أحمد، ومحمد شوقي، وريهام أبوبكر، وحسام بوريو، وقام بتمصم الديكور محمد فتحي، والإضاءة لعز حلمي، والملابس لأحمد فرج، والإعداد الموسيقى لمحمود صلاح حامد، وقام بتصميم الدراما الحركية محمد علي بكر، والمكياج لإسلام عباس، والمادة الفيلمية لشادي أحمد، والدعاية لمحمود حسن، والعرض من إخراج عمرو حسان، و من إنتاج مسرح الغد".



