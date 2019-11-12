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عقوبات عسكرية.. قواعد صارمة من لامبارد تجاه لاعبي تشيلسي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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لامبارد
لامبارد
حسام مجدي
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قرر فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرض مجموعة من القواعد والضوابط على الفريق ليتم السير عليها الفترة القادمة.

قواعد صارمة من لامبارد

ووضع لامبارد مجموعة من العقوبات التي سيتم تطبيقها على لاعبي الفريق في حالة ارتكابهم أي مخالفة من المخلافات التي نبه عنها.

وكشفت صحفية "ديلي ميل" البريطانية عن اللائحة التي وضعها لامبارد للاعبي تشيلسي في غرفة الملابس ومقر التدريبات التي سيسيروا عليها الفترة القادمة.

عقوبات لاعبى تشيلسي

وجاءت اللائحة التي وضعها لامبارد وعقوباتها كالآتي: 

1- تأخر عن يوم المباراة  /انطلاق الفريق الأول - 2500 باوند
2- تأخر عن وقت الحضور في التدريبات - 2500 باوند (مع 2500 باوند إضافية عن كل ربع ساعة من التأخر)
3- التأخر عن قاعة الرياضة لبداية التحضيرات - 1000 باوند
4- التأخر عن العلاج - 2500 باوند
5- التأخر عن اجتماعات الفريق - 500 باوند للدقيقة
6- التأخر عن بداية التمارين - 20 ألف باوند
7- رنين الهاتف أثناء اجتماع الفريق أو وجبته - 1000 باوند
8- الحضور في غير الملابس المناسبة لسفر الفريق و يون المباريات - 1000 باوند
9- عدم العودة مع الفريق بعد المباراة بدون إبلاغ المدرب أو مساعده قبل 48 ساعة - 5000 باوند
10- رفض أو عدم الوفاء بالواجبات المجتمعية - 5000 باوند
11- عدم الإعلام بالمرض أو بالإصابة قبل يوم الراحة أو قبل ساعة و نصف من التدريبات - 10 ألاف باوند
12- التأخر عن المواعيد الطبية - 2500 باوند

- فى حاله عدم دفع الغرامات في خلال 14 يوم سيتم مضاعفه المبلغ.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة
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