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مصرع طفلة صدمها جرار زراعي بكفر العمار في طوخ

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمد نبيل
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لقيت طفلة مصرعها نتيجة اصطدام جرار زراعى بها بجوار الوحدة الصحية بقرية كفر العمار بمدينة طوخ، وتم نقلها إلى المستشفى المركزى لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق عحيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع ث. ن. أ. ع 6 سنوات بقرية كفر العمار بطوخ نتيجة اصطدام جرار زراعي بها أدى إلى مصرعها في الحال. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين وفاة الطفلة أسفل عجلات جرار زراعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة الأخرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر حادث جرار زراعي جرار اخبار

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