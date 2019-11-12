Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يفاضل بين ثنائي الدوري الإماراتي لتدعيم الهجوم

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:14 م
Advertisements
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
Advertisements
وضعت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محسن صالح، عدة أسماء على طاولة الترشيحات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجومه في ظل تراجع مستوى المغربي وليد أزارو، وعدم الاقتناع بقدرات الأنجولي جيرالدوا دا كوستا، والذي اقترب من الخروج عن القلعة الحمراء في بداية العام الجديد.

وجاء على رأس المرشحين الجامبى أبوبكر ستيف تراولي  مهاجم عجمان الإماراتى، ويمتاز بالقوة البدنية وصغر سنه حيث يملك من العمر 24 عاما وخاض تجربة مع نادي الشباب السعودي وفي بي الانسين الدنماركي.

كما تم وضع التوجولى بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء الإماراتى، والذي خاض تجربة احترافية في نادى فينلونارن الهولندى، ويملك من العمر 28 عاما.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط، لعرض متطلباته ومشاهدة اللاعبين من أجل اختيار الأفضل لارتداء قميص النادي بالانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لمواجهة الجونة، يوم 25 من الشهر الجاري بمعلب الأخير بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

كما يستعد الأهلي لانطلاق مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يحل ضيفا على النجم الساحلي التونسي بملعب رادس في تونس، يوم 29 من الشهر الجاري لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محسن صالح صفقات الأهلي الأهلي اليوم الأهلي أخبار الاهلي اليوم أخبار الأهلي

أخبار تهمك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة: البرسا يتلقي ضربة ثلاثية والكشف عن تشكيل البلوجرانا مع عودة نيمار وأفضل مدرب بالعالم مرشح لقيادة برشلونة

منذ أقل من ساعة

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek Channel.. مرتضي منصور يعلن موعد انطلاقها

منذ أقل من نصف ساعة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم مصيره مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. مهاجم عالمي للأهلي بديلا لصفقة "كارتيرون" في يناير

أول طلبات مدرب الأهلي في الميركاتو الشتوي

فايلر يطلب تقرير شامل عن منافسي الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لتسويق نجم الفريق خارجيا

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status