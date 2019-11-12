أصالة نصري: "لا أجيد الحديث في أول الحفل.. وأخاف أن تقل نظرة الجمهور لي" (فيديو)

عبرت المطربة السورية أصالة نصري، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، لافتة إلى أنها تشعر في كل مرة وكأنها المرة الأولى التي تقف فيه على خشبة المسرح بدار الأوبرا.





وأكدت المطربة أصاله، على أنها لاتجيد الكلام قبل الغناء في حفلاتها بشكل عام، لافتة إلى أن لديها شعور بالخوف أن تقل نظرة السعادة في عين جمهورها، مطالبة الحاضرين أن يدعموها بتفاعلهم ونشر السعادة من خلال الغناء معاها، لأنها بحاحة إلى تلك السعادة.





وكانت المطربة أصالة نصري، هلت على جمهورها الذي ملأ ارجاء المسرح، بإطلالة جذابه خطفت من خلالها الأجواء، حيث كانت ترتدي فستان أزرق اللون، وقامت بقصة شعرها وصبغة ليتماشى مع إطلالتها المتميزة.





وعن المهرجان





يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.





وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار الكبير حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.





نبذه عن المطربة





من المعروف أن اصاله نصري مطربة سورية، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان "مصطفى نصري"، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة احتفالاً بالعيد الوطني للبحرين بعام 2005 وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تعدّ ضمن قائمة أكثر المغنيات العربيات شعبية ومن أشهرهن. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.



