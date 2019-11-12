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الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار المناخي بمعظم مناطق المملكة خلال 48 ساعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن معظم مناطق المملكة العربية السعودية، ستمر بحالة عدم استقرار وهطول أمطار خلال 48 ساعة القادمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على المرتفعات الجبلية، والطائف، وجازان، وعسير، والباحة، تمتدّ إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، والمناطق الشمالية الشرقية والوسطى والشمالية.

وأضاف القحطاني، أن معظم مناطق السعودية تمر بحالة عدم استقرار، حيث هطول الأمطار وتكون السحب الركامية الرعدية الممطرة واردة خلال اليومين المقبلين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت ، في تقريرها لطقس الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان"، مشيرة إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ وأجزاء من منطقة تبوك.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد السعودية مناطق المملكة السعودية الأرصاد

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