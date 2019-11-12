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عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد المخرج محمد مكي لبدء عرضه المسرحي "حريم النار"، وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة، في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري

ويقوم المخرج  محمد مكي بتكثيف بروفات العرض المسرحي "حريم النار"، خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لعرضه، وقصة العرض مأخوذة عن مسرحية "بيت برنارد ألبا" للشاعر الأسباني فيديريكو غارثيا لوركا، وقام تحويل العرض للغة العربية المؤلف والشاعر شاذلي فرح.

يشارك في بطولة العرض الفنانة القديرة عايدة فهمي، ومنال زكي، ونسرين، ويوسف، ونشوي إسماعيل، وكرستين، وأميرة كامل، وعبير لطغي، وتصميم الديكور للدكتور محمد سعد، والموسيقى والألحان للدكتور محمد حسني، والإضاءة لإبراهيم الفرن، والعرض من إنتاج مسرح الطليعة، بقيادة الفنان شادي سرور.
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
عرض مسرحية "حريم النار" على مسرح الطليعة منتصف نوفمبر
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