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أخبار برشلونة: البرسا يتلقي ضربة ثلاثية والكشف عن تشكيل البلوجرانا مع عودة نيمار وأفضل مدرب بالعالم مرشح لقيادة برشلونة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:56 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى إصابة اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش وتوابع الفوز على فريق سيلتا فيجو في الجولة الماضية من الليجا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 12 - 11 - 2019 :-

أخر أخبار برشلونة اليوم

- ريال مدريد بوابة نيمار للعودة إلى برشلونة

يمتلك نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خطة لإقناع إدارة وجماهير برشلونة بالعودة في الموسم المقبل، حيث يُحضر اللاعب بشكل قوي من أجل مباراة فريقه ضد فريق ريال مدريد والتي ستقام يوم 26 نوفمبر من الشهر الجاري في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- عاجل - إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة

تعرض اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب فريق برشلونة لإصابة قوية قبل مباراة منتخب بلاده ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، ومن المقرر ان يخضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة من أجل الوقوف على مدى حجم إصابته.

- مدافع إنتر ميلان يصلح بين ميسي وجريزمان

اصبحت الأزمة بين ليونيل ميسي وانطوان جريزمان في طريقها للحل بعد الفترة الأخيرة، حيث أوضح برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني إن دييجو جودين مدافع إنتر ميلان تحدث مع لويس سواريز من أجل التوسط لحل الأزمة بين الثنائي وتدعيم الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم.

أخبار برشلونة اليوم

- إصابة ميسي ضد سيلتا فيجو لا تمنع الثلاثية

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لقطات تلفزيونية لقناة "موفيستار"، أظهرت مُعاناة ميسي من إزعاج صغير في عضلة الفخذ الأيسر، حيث لم يكن الأرجنتيني بحالة جيدة، ومع ذلك نجح ميسي في قيادة البارسا لتحقيق فوز كبير على سيلتا فيجو برباعية على ملعب الكامب نو، حيث سجل الأرجنتيني هاتريك خلال اللقاء.

- بديل فالفيردي.. كلوب يدخل حسابات برشلونة

دخل المدرب الألماني يورجن كلوب حسابات فريق برشلونة في الفترة الأخيرة من أجل المفاوضات معه لقيادة الفريق خلفا للمدرب الإسباني إرنستو فالفيردي والذي أصبح مهدد بالرحيل عن الفريق بسبب النتائج السلبية التي يحققها هذا الموسم.

- غياب ثلاثي برشلونة عن مواجهة دورتموند في أبطال أوربا

يفتقد فريق برشلونة ثلاثي ناري خلال مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة في دوري الأبطال، وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن كل من جوردي ألبا ونيلسون سيميدو سيغيبان للإصابة بالإضافة إلى جيرارد بيكيه الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل برشلونة حال قدوم نيمار
ويعتبر التشكيل الأول لبرشلونة في حالة عودة نيمار كالآتي:
"تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فرينكي دي يونج، نيمار، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان."

بينما يعتبر التشكيل الثاني لبرشلونة في حالة عودة نيمار كالآتي:
"تير شتيجن، جوردي ألبا، كليمونت لينجليت، جيرارد بيكيه، نيلسون سيميدو، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، فرينكي دي يونج، انسو فاتي، عثمان ديمبيلي، لويس سواريز".

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