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تامر أمين يعلق على تجريم الإمارات نشر فيديوهات تشوه صورة دبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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الإعلامي تامر آمين
الإعلامي تامر آمين
كساب أحمد
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علق الإعلامي تامر أمين، على تجريم حكومة الامارات قيام أي شخص بنشر صور أو فيديوهات تشوه صورة دبي أمام العالم، بعد إغراق الأمطار بعض الشوارع والمولات في دبي، قائلًا: "رغم أن هذا القرار فيه كبت للحرية، إلا أن معظم المواطنين في دبي مرحبين بهذا الأمر".

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء،: "من غيز شتيمة، هل أنتم مع اعداد قانون يحاكي دبي في هذا الامر، لو عملنا زي دبي، ثلث أرباع البلد على الأقل، هتنام على البورش".

ولفت إلى أن الكثير من المصريين ينشرون صورًا وفيديوهات تسيء في الحقيقية لصورة مصر في الخارج، وتؤثر على السياحة، معقبًا: "أي مواطن أجنبي بيفكر يزور مصر، لما بيشوف مصري بيتريق على الخدمات في المناطق السياحية، أو السياح مش هيجي، ودا طبيعي".
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مصر دبي حكومة دبي تامر امين الامارات الإعلامي تامر آمين اخبار

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