التضامن: 70 ألف أسرة استفادت من مشروع "سكن كريم"

قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، ومدير مشروع "سكن كريم"، إنه تم إنفاق 457 مليون جنيهًا لأنشطة سكن كريم، حيث تم إنفاقها على تأهيل وتسقيف المنازل، وإنشاء وصلات مياه وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية.



وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنهم قاموا بإعادة تأهيل المنازل حتى تتوافر فيها أدنى الاعتبارات الآدمية وتتحول إلى سكن كريم.



وأشار إلى أن أكثر من 70 ألف أسرة استفادت من المشروع، وقاموا بالعمل في أكثر من 200 قرية، في 5 محافظات في الصعيد؛ المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، حيث تم اختيار الأسر الأولى بالرعاية استنادًا إلى بيانات المواطنين المسجلين في برنامج تكافل وكرامة.



