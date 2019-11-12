القائمة العربية المشتركة تشن هجوما على "جانتس"

شنت القائمة العربية المشتركة، هجوما حادا على زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، الذي تتحالف معه على خلفية مواقفه من التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، والذي راح ضحيته 10 شهداء.







وقال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن العودة، "ندين جريمة هذا الصباح التي قادها نتنياهو شخصياً، فنحن ندين موقف بيني جانتس، الذي يسابق اليمين بهرولته الأمنية".







وأضاف عودة في تصريح عبر صفحته على فيس بوك، أن "الأمن الحقيقي لن يكون إلا برفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال عن الشعب الفلسطيني".







وتابع عودة، أن "هذه الحكومة تكذب على مواطنيها، فمنذ الصباح مئات الصواريخ توجه لجنوب البلاد والمركز، وبوقاحة تعتبر عملياتها أمنية".







ورغم محاولة بعض المسؤولين الإسرائيليين الربط بين الأحداث الداخلية في إسرائيل، وتعثر جهود تشكيل الحكومة الإسرائيلية من جهة، وقرار نتانياهو بتصفية القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا، إلا أن غانتس أبدى تأييداً كاملاً للعملية.







وقال جانتس في تغريدة له عبر تويتر، عقب عملية الاغتيال، إن "المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتتطلب اتخاذ القرارات الصعبة، اتخذت القيادة السياسية وجيش الدفاع الإسرائيلي القرار الصائب الليلة من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان الجنوب، وسيقوم حزب أزرق أبيض بدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل، ووضع أمن السكان فوق السياسة".