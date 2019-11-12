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الجمهور يدعم الفنانة سعاد سلمان بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها (فيديو)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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سعاد سلمان
سعاد سلمان
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الممثلة العراقية سعاد سلمان "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أو تعرضت للتمنر، بسبب وزنها.

سعاد سلمان تتعرض للتنمر من متصل

حلقت الفنانة سعاد سلمان ضيفة على برنامج "صباح الكويت"، الذي تقدمه المذيعة الكويتية نادية المراغي، ويعرض على شاشة "سكوب"، وفوجئت سعاد سلمان خلال الحلقة باتصال من أحد متابعيها، وطلب منها أن تقلل وزنها، فردت بتلقائية: "بالفعل حاولت أسوى رجيم".

المذيعة تنقذ سعاد سلمان من الإحراج

شعرت المذيعة نادية المراغي أن ضيفتها سعاد سلمان تعرضت لموقف محرج على الهواء مباشرة، وحاولت أن تلطف الأمور، وترد تنمر المتصل، فقالت له أنّ الجمهور الكويتي يحب الفنانة سعاد سليمان بهذا الوزن قائلة: "كلنا نحبها وهي حلوة ودبة".

الجمهور يعلن تعاطفه مع سعاد سلمان

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو من الحلقة، وعبر النشطاء عن غضبهم لما قاله المتصل، وجاءت التعليقات داعمة للفنانة سعاد سلمان، لرفع روحها المعنية بعد تنمر المتصل عليها.

الجمهور يشيد بموقع المذيعة مع سعاد سلمان

بعد أزمة سعاد سلمان، نشرت نادية المراغي مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، شكرت من خلاله جمهورها الذين أشادوا بموقفها المدافع عن زميلتها، حيث قالت: "أي موقف تشكروني عليه، أدافع عن زميلتي وشقيقتي الصغيرة سعاد سلمان في البرنامج، هذا واجب وهذه هي التربية".
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