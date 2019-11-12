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بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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أصالة
أصالة
سعد نبيل _ تصوير: أحمد علي
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اعتلت المطربة السورية أصالة نصري، بصحبه الموسيقار هاني فرحات، خشبة المسرح الكبير منذ قليل، لإحياء حفلها المنظم ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.

وهلت المطربة على جمهورها الذي ملأ ارجاء المسرح، بإطلالة جذابه خطفت من خلالها الأجواء، حيث كانت ترتدي فستان ازرق اللون، وقامت بقصة شعرها وصبغه ليتماشه مع اطلالتها المتميزة.

ومن ناحية آخرى، عبرت اصاله نصري، عن سعادته البالغه لمشاركتها في فعليات الدورة الثامنة والعشرون، لمهرجان الموسيقى العربية، متمنية ان يساعدها الحضور في اسعادتها من خلال تفاعلهم معاها اثناء الغناء.

وعن المهرجان 

يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

نبذه عن المطربة 

من المعروف أن اصاله نصري مطربة سورية، وولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها والتحديد في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان "مصطفى نصري"، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، أيهم، ريم الذي احترفت الغناء، أنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة احتفالاً بالعيد الوطني للبحرين بعام 2005 وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة[؟]، تعدّ ضمن قائمة أكثر المغنيات العربيات شعبية ومن أشهرهن. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات

بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
بـ"فستان أزرق".. أصالة تهل على جمهروها بإطلالة جذابه في حفلها بالموسيقى العربية
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