متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر تطورات الانتقال في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا إنه سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة بوسائل مواصلات منتظمة، بالإضافة إلى مشروع المونوريل، والذي سيقطع آخر محطة في القاهرة "مدينة نصر" للعاصمة الإدارية الجديدة في ساعة زمن واحدة، فضلًا عن مشروع القطار المكهرب الذي يربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى خطوط المواصلات الطبيعية والنقل العام.



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن انتقال الموظفين سيكون إما عن طريق التعاقد المباشر بين الوزرات وشركات النقل، أو دفع مقابل مادي للموظف ويختار الطريقة التي يريدها.



وأضاف أن رئيس الوزراء زف بشرى سارة للموظفين بقراره بتخصيص عدد من الوحدات بمدينة بدر للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

