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تفاصيل إدعاء السطو على سائق وسرقة سيارته بطريق "المنصورة - جمصة"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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اللواء فاضل فهمي عمار
اللواء فاضل فهمي عمار
محمد كشك
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نجح ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، في كشف ملابسات ادعاء سائق سرقة سيارته علي يد ٣ مجهولين اطلقوا النيران عليه علي طريق جمصة الدولي الساحلي.

وأكدت وتحريات رجال المباحث سلبية البلاغ المقدم من السائق، وأنه ادعى سرقة سيارته على طريق جمصة الدولي، من قبل 3 مجهولين، وتبين أنه اخفاها للهروب من الديون.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من اسلام عبد السلام احمد خليفة، 24 عام، سائق، ومقيم قرية بلال بن رباح بمحافظة البحيرة، إدعاء قيام 3 مجهولين بسرقته تحت تهديد السلاح الناري.

وادعى السائق أنهم قطعوا طريقه بسيارة ملاكي، واطلقوا عليه النيران، ثم استولوا على سيارته "شيفورليه"، رقم ب ق ص ٨٥٢٣ يبك اب، ومبلغ 15 ألف جنيه

وبمواجهة المبلغ بافتعال البلاغ، اعترف بصحة التحريات، مشيرًا إلى أنه مدين بمبلغ 30 ألف جنيه باقي ثمن أقساط السيارة، وأنه اخفاها في جراج بقرية حفير شهاب الدين.

واتفق مع أحد أصدقائه يتصل بأسرته إدعاء التفاوض على مبلغ ما لمساوتهم وإعادة السيارة، للتمويه وإحباك جريمته

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرفها.
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الكلمات المفتاحية

مصر سرقة سيارة سائق اللواء فاضل فهمي عمار اخبار

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