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أحمد صلاح حسني لرامي جمال: "كلنا معاك والاعزال ممنوع"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:29 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد صلاح حسني رسالة موجهة للفنان رامي جمال، عبر حسابها الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كتب "حسني" في مجمل رسالته قائلاً: "رامي جمال كلنا معاك ممنوع الاعتزال، مفيش حد بيختار قدره ولا نصيبه، وكلنا معرضين لنفس المصير و كثيرا الناس بتتعرض لمصير أسوأ"، وأضاف "حسني" قائلا: "كن قويا وكمل مشوارك كلنا معاك يا حبيبي ‎رامى جمال ‎لا للاعتزال".

علق الفنان رامي جمال عليه قائلاً: ‏"أنا مش عارف اشكرك إزاي، بس إنا بحبك وبحترمك، ووجودكم وكلامك فعلا والله فرق جدا في قلبي".

وعلى صعيد آخر قدم "حسني" العديد من الأعمال التليفزيونية منها "عوالم خفية، أبواب الشك، كلبش، طعم الحياة، حب لا يموت، كلمة سر، ألوان الطيف، حواري بوخارست، السيدة الأولى، تحت الأرض، شربات لوز، نصيبي وقسمتك"، وشارك "حسني" في بعض الأعمال السينمائية منها "الخلية، خط الموت، مش رايحين في داهية، الممر".
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الكلمات المفتاحية

رامي الجمال الفنان رامي جمال

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