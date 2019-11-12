خاص- قائد الكاميرون: سنقاتل أمام مصر وعانينا أمام مالي

تحدث قائد منتخب الكاميرون الأولمبي صامويل أوم جويت لاعب وسط منتخب الأسود عن مواجهة منتخب مصر في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.









وأكد صامويل علي جاهزية منتخب بلاده لمواجهة مصر يوم الخميس المقبل علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الثالثة.









وقال قائد الكاميرون في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي" :" المباراة السابقه ضد منتخب مالي كانت صعبة جدا، لأن منتخب مالي كان منظما بشكل جيد، لكننا نجحنا في الحصول على ما نريده من اللقاء، وفي كرة واحده سجلنا من خلالها الهدف في مرمي مااي، وكان هدف مهم جدا لنا خاصة انه بثلاث نقاط.









وتابع :" صحيح عانينا كثيرا خلال المباراة، لكننا نجحنا في البقاء في المنافسة ونقطة قوة منتخب الكاميرون هي روح المجموعة التي لعبنا بها".









وعن مواجهة مصر، قال :" في اللقاء القادم أمام مصر الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب المصري، هم فريق جيد وهم أيضا المرشحون للفوز لكننا سنقاتل في الملعب ".









ويذكر أن صامويل إيفس أوم جويت قائد المنتخب الكاميروني فاز يلعب في فريق رايندورف آلتاخ النمساوي وتبلغ قيمته التسويقية 900 ألف يورو وشارك هذا الموسم في 16 مباراة مع فريقه سجل خلالهم هدف وصنع هدفين.









وكان منتخب الكاميرون قد فاز علي منتهب مالي بهدف دون رد سجله باتريك إيفينا بينما فازت مصر علي منتخب غانا بنتيجة 3_2.









ترتيب المجموعه الأولى قبل مباراة مصر والكاميرون





مصر 6 نقاط





الكاميرون 4 نقاط





غانا نقطة





مالي بلا نقاط.



