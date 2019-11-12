أخبار ريال مدريد: 100 مليون تحسم الصفقة الكبري لصالح الريال وصفقة عملاقة بين باريس والملكي و150 مليون لضم فخر العرب

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني من الإنضمام إلى ريال مدريد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :









- لهذا السبب.. سانشو يقترب من ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم الدولي الإنجليزي الشاب "جادون سانشو" جناح نادي برورسيا دورتموند الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية أن النادي الملكي يراقب اللاعب منذ فترة تمهيداً لضمه، بعد تألقه اللافت رفقه أسود الفيستفاليا عقب إنضمامه بمبلغ زهيد من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد النجم الفرنسي وجناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "كيليان مبابي" هو الهدف الأول لتدعيم هجوم الريال في الموسم المقبل في ظل إعجاب المدير الفني للفريق " زين الدين زيدان بقدراته".

لكن إدارة النادي الملكي ترى في سانشو "الخطة البديلة" لعدم التعاقد مع مبابي في حال نجاح مفاوضات التجديد مع من قبل إدارة ناديه، أو في حالة إختيار وجهة أخرى.

كما قام رئيس نادي ريال مدريد بتغيير سياساته التعاقدية، حيث يريد التعاقد مع النجوم الشابة وهو ما جعل سانشو مرشحاً لإرتادء قميص الملكي.

ويبلغ سعر سانشو 100 مليون يورو وفقاً للبرنامج، لكن إدارة نادي بوروسيا دورتموند لن تتخلى عنه بأقل من 150 مليون يورو.





أهم أخبار ريال مدريد





- باريس سان جيرمان يرصد التعاقد مع بديل هدف ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يسعي بقوة للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة محاولًا استغلال إهتمام النادي المدريدي بالتعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي لاعب الفريق الباريسي لحسم تلك الصفقة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان يضع نصب أعينه تجاه البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل ابتعاد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني للفريق الملكي خلال الموسم الحالي وغيابه عن المشاركة في مباريات الميرينجي.

ويخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي ارتبط اسمه بالإنضمام للنادي الملكي الصيف المقبل، وبهذا سيكون "جونيور" ورقة رابحة بالنسبة للنادي المدريدي لحسم صفقة نجم منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

ورفض كيليان مبابي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي في صيف 2022 مما يشكل ضغط على إدارة باريس سان جيرمان مما قد يدفعهم للموافقة علي رحيله في الفترة القادمة.









- نجم برشلونة بديل مبابي في باريس سان جيرمان

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للدخول في مفاوضات لحسم صفقة نارية خلال الفترة المقبلة لتعويض الرحيل المحتمل لنجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي والذي يسعي نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لتدعيم صفوف النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات القادمة، خاصة وأن اللاعب كان ضمن أهداف الريال خلال الصيف الماضي، ولكن إدارة باريس رفضت التفريط في اللاعب وتمسكت بإستمراره بالموسم الحالي.

ويسعي نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل "مبابي"، ووفقًا لموقع "فور فور تو" الإنجليزي أن إدارة باريس ترغب في التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الاسباني لتدعيم صفوف الفريق حال رحيل لاعبه الشاب.

ويرغب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في استغلال توتر علاقة جريزمان مع نجوم برشلونة وخاصة ليونيل ميسي في الفترة الحالية، وتفكيره في الرحيل عن النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.









- ريال مدريد بوابة نيمار للعودة إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العودة إلى فريق برشلونة الإسباني والذي رحل عن صفوفه خلال صيف موسم 2017 الماضي بعد دفع الفريق الباريسي الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار لا يزال يريد العودة إلى الكامب نو مرة أخرى، حيث سافر إلى مدينة برشلونة منذ أيام وقابل بعض لاعبي الفريق وأوضح لهم أنه لا يرغب في استكمال عقده مع باريس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يملك خطة لإقناع إدارة وجماهير برشلونة بالعودة في الموسم المقبل، حيث يحضر اللاعب بشكل قوي من أجل مباراة فريقه ضد فريق ريال مدريد والتي ستقام يوم 26 نوفمبر من الشهر الجاري في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة نيمار في التأكيد لجماهير البارسا بأنه مازال تدعيم قوي للفريق خلال الموسم المقبل، وهذا بسبب ما سيقدمه امام فريق ريال مدريد وغريم فريق برشلونة في اسبانيا.





أهم أخبار ريال مدريد





- سر رفض نجم تشيلسي الانتقال إلى ريال مدريد

رفض نجولو كانتي نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجولو كانتي رفض نهائيا فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد لأنه يرغب في البقاء داخل قلعة البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي لديه رغبة في البقاء في تشيلسي مدى الحياة واعتزال كرة القدم في البلوز.









- "نيمار" ريال مدريد الجديد

بات البرازيلي رودريجو نجم نادي ريال مدريد الإسباني عنصرًا مهمًا في كتيبة زين الدين زيدان المدير الفني لفريق بعدما أصبح البالغ من العمر 18 عامًا أصغر لاعب برازيلي يسجل في دوري أبطال أوروبا.

سجل رودريجو 3 أهداف هاتريك وصنع هدفاً في مرمى جالطة سراي التركي مما جعل الجماهير تشبهه بنيمار الجديد خاصة أنه ظهر في أول مباراة له مع سانتوس في نوفمبر 2017 في 16 عاماً فقط وفي السنة التالية أنهى انتقاله إلى ريال مدريد.

كان أصغر برازيلي يسجل في بطولة كوبا ليبرتادوريس، والآن أصغر لاعب يسجل هدفين في دوري الأبطال، وهي صدفة ستظل محفورة لدى اللاعب.









- رودريجو يفاجئ ريال مدريد بقرار مثير

فاجأ رورديجو جوس لاعب ريال مدريد فريقه بالحديث عن مستقبله عقب فترة من التألق تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وقال رودريجو جوس في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "أتمنى أن أظل في ريال مدريد طوال حياتي".

وتابع: "أنا سعيد ببدايتي رفقة ريال مدريد ليست هناك طريقة أفضل ، كل شيء سار بسرعة لكن بشكل جيد أتمنى أن أواصل على هذا المنوال".

وأضاف: "لم أجد صعوبة في التكيف لأن تواجد أبناء بلدي في الفريق وهو ما سهل لي التكيف و الدخول في الأجواء بسرعة ، أنا أحب العيش في مدريد و كما أني احب الطقس هناك و نمط الحياة والذي يذكرني في ساو باولو و إذا استطعت سوف أظل هنا مدي الحياة".





أهم أخبار ريال مدريد





- مفاجأة.. نجم تشيلسي يرفض الانضمام إلى ريال مدريد

رفض واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب نادي ريال مدريد في ضم كانتي في يناير القادم لتدعيم خط وسط الفريق في الفترة القادمة بلاعب قوي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نجولو كانتي رفض نهائيا فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد في انتقالات الشتاء أو الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي لديه رغبة في البقاء في تشيلسي مدى الحياة وعدم الانضمام إلى أي نادي أخر حتى ينتهي عقده مع البلوز على الأقل.









- عاجل.. الكشف عن مطالب بوروسيا دورتموند للموافقة على رحيل موهبته

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن مطالبه للموافقة على رحيل نجم وموهبة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت موقع "أوك دياريو" الإسباني أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند في الصيف القادم.

وكشف الموقع أن نادي بوروسيا دورتموند يرغب في الحصول على مبلغ 150 مليون يورو للموافقة على رحيل سانشو في انتقالات الصيف القادمة.

وليس ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي يستهدف التعاقد مع سانشو في الصيف القادم بل يوجد العديد من الأندية الأخرى أبرزها نادي ريال مدريد ونادي برشلونة.

كما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد رصد مبلغ مالي ضخم يصل إلى 120 مليون يورو لضم سانشو في الانتقالات الصيفية القادمة.





صفقة تبادلية تاريخية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد للبحث عن بديل في الثلث الهجومي للفريق تحسباً لرحيل أحد النجمين الكبيرين البرازيلي "نيمار جونيور" والفرنسي "كيليان مبابي" في الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وتبدو فرص بقاء الثنائي داخل النادي الباريسي صعبة للغاية في ظل رغبتهما الملحة في تغيير الأجواء والبحث عن دوري أشد تنافسية وشهرة من الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جناح الريال الشاب "فينيسيوس جونيور" دخل ضمن دائرة المرشحين للإنضمام للنادي الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل مبابي أو نيمار.

ويعاني فينيسيوس من الجلوس إحتياطياً مع المدرب زين الدين زيدان، حيث خسر موقعه لصالح النجم البلجيكي إيدين هازارد، كما فشل في التأقلم على مركز الجناح الأيمن الذي خسره أيضاً لمصلحه مواطنه رودريجو جوس.

وإرتبط جونيور بالإنتقال لملعب حديقة الأمراء خلال الصيف الماضي، كجزء من عرض الريال لضم البرازيلي نيمار.

جدير بالذكر أن نيمار ومبابي مرشحان بقوة لمغادرة النادي الباريسي خلال الصيف المقبل، حيث يرتبط نيمار بالعودة لناديه السابق برشلونة، بينما تسعى أندية ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي لضم الفرنسي الشاب مبابي.



نجم المنتخب المصري بديلاً لمبابي في ريال مدريد

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرضًا قيمته 150 مليون يورو للاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك حال فشل استقطاب هدف الفريق الأول لتدعيم خط الهجوم وهو اللاعب الدولي الفرنسي، كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قدم أداء أكثر من رائع مع نادي ليفربول الإنجليزي منذ الإنضمام له قبل ثلاث سنوات من صفوف نادي روما الإيطالي ونجح في الحصول علي هداف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " موسمين علي التوالي بالإضافة للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي الموسم الماضي مع نادي ليفربول الإنجليزي.