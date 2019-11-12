وفاة رئيس حي أول الزقازيق أثناء مباشرة عمله

توفي المحاسب أسعد السيد رئيس حي أول الزقازيق أثناء مباشرة عمله وترأسه حملة لإزالة الإشغالات المخالفة في الحي، وذلك إثر إصابته بهبوط حاد.



وأوضح الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمى أن الفقيد كان مصابًا بهبوط في الدورة الدموية وضيق في التنفس وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه لم يستجيب، مضيفا أنه جرى التحفظ على الجثمان بالمستشفى تمهيدًا لتسليمه لذويه بعد استخراج تصريح الدفن.



وأكد موظف بحي أول الزقازيق أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات بنطاق إلحي بإشراف رئيس الحي إلا أنه أثناء العمل فوجئ المشاركون في الحملة بإصابته الفقيد بفقدان توازنه وعدم قدرته على التنفس فسارع أحد الموظفين بنقله على موتوسيكل يملكه إلى مستشفى الأحرار التعليمى لمحاولة إسعاف إلا أنه فارق الحياة.



