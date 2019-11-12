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عاجل - رونالدو يتخذ قرارًا ناريًا ويحسم مصيره مع يوفنتوس

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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كشفت مصادر صحفية إيطالية، إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، اتخذ قرارًا مفاجئًا وصادمًا عقب الأزمة التي حدثت مؤخرًا بينه وبين ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز عقب مباراة ميلان في الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز اليوفي بهدف نظيف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا.

أزمة رونالدو وساري :-

وأندلعت مؤخرًا أزمة كبري بين كريستيانو رونالدو وماوريسيو ساري، عقب استبدال الأخير لرونالدو في مباراة يوفنتوس الأخيرة ضد ميلان في الدوري الإيطالي، حيث قام ساري باخراج رونالدو في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني ليحل بدلًا منه باولو ديبالا، ليقوم كريستيانو بالخروج مباشرة إلى غرفة خلع الملابس رافضًا الجلوس على دكة البدلاء رفقة زملائه.

ليست الأزمة الأولي بين ساري ورونالدو :-

وهذه ليست الأزمة الأولي بين رونالدو وساري، حيث كانت المشكلة الأولي بين الثنائي، عندما قام المدرب باخراج رونالدو للمرة الأولي في مباراة لوموكوتيف موسكو بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الدقيقة 81 ليقوم رونالدو بالخروج غاضبًا رافضًا مصافحة ساري في مشهد غريب.

وقالت تقارير إيطالية، إلى أن رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأبلغ أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس بهذا القرار عقب اليوم التالي من مباراة البيانكونيري ضد الروسونيري، حيث يري البرتغالي بأنه لن يستطيع اللعب كثيرًا تحت قيادة ساري، والذي وصفه بالمدرب "المُتعنت".
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