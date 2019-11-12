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أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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اسعار النفط
اسعار النفط
وكالات
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واصلت أسعار النفط التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة، على أن الصين خدعت الولايات المتحدة لسنوات لكنه أشار إلى أن الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يقترب.


وتراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 56.801 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 62.02 دولار للبرميل.
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دونالد الترامب المحادثات التجارية العقود الاجلة اسعار النفط

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