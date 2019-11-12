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الإفتاء توضح حكم أخذ الزوج لشبكة زوجته دون علمها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر "الفيسبوك"، قائلا: "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.


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الكلمات المفتاحية

مهر مصر شبكة زوجة دار الافتاء المصرية اخبار

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