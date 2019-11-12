"مسعد" يكشف تأثير الحرب التجارية على أسعار القطن



ونوه بأن تجارة القطن حرة، ولا يستطيع أحد التدخل في منظومة أسعار القطن، لافتًا إلى أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة جدًا، وأن القطن المصري له سمعة عالمية، ومن أفضل أنواع القطن على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة للقطن المصري تتراوح بين من 1 لـ 10.



قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن تكلفة إنتاج محصول القطن مرتفعة، ولكنه يعتبر من المحاصيل العالمية، ويرتبط بالأسعار العالمية والبورصة العالمية، والتغيرات المناخية .وأشار "مسعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن أسعار القطن منخفضة على المستوى العالمي هذا العام؛ بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما أحدث حالة ركود للقطن على المستوى العالمي.وأضاف أن القطن من المحاصيل كثيفة العمالة، لافتًا إلى أن جزء كبير من القطن المصري يتم تصديره للخارج، وبالتالي يعتمد على حركة الدولار، متابعًا: "وضعنا منظومة جديدة لتسويق القطن المصري".