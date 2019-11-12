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بعد سترلينج وجوميز.. أشهر 5 مشاجرات بين لاعبي المنتخب الإنجليزي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:06 م
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سترلينج وجوميز
سترلينج وجوميز
عبدالقادر عرابي
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شهد معسكر منتخب إنجلترا التحضيري لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 مشاجرة بين النجمين " رحيم ستيرلنج" لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله " جو جوميز" مدافع نادي ليفربول الإنجليزي.

وتم إستبعاد نجم السيتي رحيم ستيرلنج من مباراة الجبل الأسود القادمة بقرار من المدير الفني " جاريث ساوثجيت".

وليست تلك المرة الاولى التي تشهد إشتباك بين عناصر المنتخب الإنجليزي، حيث شهدت الكرة الأنجليزية عدة حوادث مشابهة نبرز لكم أشهرها فيما يلي.

جرايام لي سو - دافيد باتي عام 1995

عضوي فريق نادي بلاكبيرن روفرز في عصره الذهبي عام 1995، لم لا وهو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حدثت مشاجرة كبيرة بينهما خلال مباراة فريقهما بلاكبيرن ضد لوكوموتيف موسكو الروسي في دوري أبطال أوروبا في شهر نوفمبر عام 1995، حدث صدام بينهما أثناء مطاردتهما للكرة وبدأ الشجار بتوجيه السباب إلى أن إنتهى بالإشتباك بالأيدي.

جون تيري - واين بريدج

إنتشرت تقارير إنجليزية عام 2010 حول علاقة بين جون تيري مدافع تشيلسي وصديقة زميله السابق في نادي تشيلسي ولاعب مانشستر سيتي وقتها "واين بريدج".

ورغم نفي قائد المنتخب الإنجليزي لتلك المزاعم، إلا أن بينهما توترت بشدة وشهدت إشتباك بينهما في إحدى معسكرات المنتخب، كما رفض بريدج مصافحة تيري في إحدى مواجهات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإتحاد، وفي أعقاب ذلك قرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي آنذاك "فابيو كابيلو" سحب شارة القيادة من جون تيري.

جون تيري - ستيفن جيرارد 2010

تواصلت مشاغبات جون تيري خلال تلك الفترة، حيث حدث شجار بينه وبين قائد المنتخب الجديد ستيفن جيرارد نجم ليفربول قبل الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وصرح جيرارد آنذاك أن تيري لا يعترف به كقائد للفريق خلال التدريبات، ليحدث بينهما إشتباك شديد في التدريبات، ليكون ذلك أحد أسباب مغادرة إنجلترا لكأس العالم مبكراً.

ويلفريد زاها - رافائيل موريسون 2013

حدث بينهما إشتباك بالأيدي أثناء إحدى مباريات المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 21 عاماً، حينما رفض موريسون تمرير الكرة لزاها الأمل الذي أدى لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين إمتدت للإشتباك بالأيدي.

جو جوميز - رحيم ستيرلنج 2019

تواجها منذ أيام قليلة في مباراة فريقيهما ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتي حسمها الريدز بثلاثية مقابل هدف.

وبحسب "سكاي سبورتس" حدثت مناوشة بين جوميز وستيرلنج خلال معسكر المنتخب الإنجليزي، الأمر الذي إستفز ستيرلنج ليجذب جوميز نحوه موجهاً له عبارة "هل تعتقد أنك رجل مهم الآن؟".

ليقرر ساوثجيت إستبعاد ستيرلنج من لقاء الجبل الأسود بملعب ويمبلي يوم الخميس المقبل ضمن المجموعة الأولى.

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