سالزبورج يحدد السعر النهائي لمن يريد شراء ’’هالاند’’

دخل النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي دائرة إهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبري، للتعاقد معه، وذلك بعد تألق اللاعب خلال الفترة الحالية مع فريقه ومنتخب النرويج للشباب.





ويحظي "هالاند" بإهتمام عدة أندية أوروبية أبرزهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، حيث يضع الناديين اللاعب الشاب ضمن الصفقات المستهدفة خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأن اللاعب يمتلك قدرات هجومية وتهديفية عالية وهو عنصر يفتقده الفريقين في المرحلة الحالية.





وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريد بول سالزبورج وجه صدمة قوية للأندية الاوروبية الراغبة في التعاقد مع "هالاند"، حيث اشترط النادي النمساوي الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيل مهاجمه الشاب، ويعتبر هذا المبلغ ضخم للغاية خاصة وأن اللاعب لا يزال صغير في السن.





أرقام مذهلة لـ"إيرلينج هالاند" في الموسم الحالي:

يقدم إيرلينج هالاند مستويات رائعة رفقة سالزبورج النمساوي في الموسم الحالي، حيث شارك في 21 مباراة ، ونجح في تسجيل 35 هدفًا، مما لفت إليه أنظار كبار القارة العجوز للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





صراع محتمل بين عمالقة أوروبا لضم "هالاند":

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة صراع شرس بين عدة أندية أوروبية للفوز بخدمات اللاعب الشاب إيرلينج هالاند، خاصة وأن هناك أندية أخري ترغب في التعاقد مع اللاعب بجانب برشلونة وريال مدريد أبرزهم، أتليتكو مدريد، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني.





وينتهي عقد هالاند مع سالزبورج النمساوي في صيف عام 2023.