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من "بولاق" لـ "الطالبية".. خطف طفلة لسرقة "حلق ذهب"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:02 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهمة بخطف طفلة من منطقة الطالبية، والتخلي عنها بمنطقة بولاق الدكرور بعد سرقة " حلق ذهب"، كانت ترتديه.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة الطالبية، مفاده بقيام سيدة بخطف طفلة عمرها لا يتجاوز الـ 10 سنوات، عقب استدراجها لشراء حلوي بنطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بمكان الجريمة، لسهولة الوصول إلى المتهمة بارتكاب الواقعة، وأثناء ذلك ورد إشارة من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، مفادها بالعثور على طفلة بنفس مواصفات الطفلة المبلغ بغيابها، وباستدعاء أهليتها تعرفوا عليها، وتبين سرقة " الحلق الذهب"، الذي كانت ترتديه الطفلة، وتم تسليم الطفلة لاهليتها، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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