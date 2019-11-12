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أستاذ هندسة عن إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات: "مش هنسمع تاني الشبكة وقعت"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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علق مدحت مختار، أستاذ هندسة الاتصالات بمعهد العالي للتكنولوجيا بالعبور، على إطلاق "طيبة" أول قمر صناعي مصري للاتصالات، قائلًا: "هذا القمر سيغطي بعض الأماكن في مصر التي تعتبر تحت خط الفقر في بنية الاتصالات، وهذا القمر سيكون شبكة موازية لشبكة الأرض، مش هنسمع تاني كلمة الشبكة وقعت".

ولفت "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن الاتصال إذا قطع على سبيل المثال في الشبكة الأرضية، أو القمر، فستعمل الشبكة الأخرى على الفور دون أن يشعر المواطن، معقبًا: "هذا القمر خدمة عظيمة ونقلة نوعية جدًا".

وأشار إلى أن هذا القمر سيدعم وزارة الداخلية في الحصول على المعلومات في أي مكان في مصر، وسيحسن كافة الخدمات في مصر، مضيفًا أن خدمات الانترنت حيوية، ولكن هذا القمر لن ينافس الشبكة الموجودة على الأرض، ولكنه سيعمل وسيضمن اتاحة الإنترنت بصورة أكبر الفترة المقبلة.

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