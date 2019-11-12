"حقوق الإنسان": النسوية في المملكة غير مجرمة





أعلن هيئة حقوق الإنسان السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن النسوية في المملكة غير مجرمة، وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة.





وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة، والتي مكنتها من كل حقوقها لتصبح شريكًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030".





هذا وأكدت رئاسة أمن الدولة، في وثت سابق من اليوم، على أن القائمين على المحتوى بالفيديو، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، لم يكونوا موفقين؛ نظرًا للأخطاء التي تم ذكرها في تعريف التطرف.





وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ 11 نوفمبر 2019، تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، مؤكدة على عدم صحة ما تضمَّنه الخبر، موضحة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد الصحيفة لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته.



