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"حقوق الإنسان": النسوية في المملكة غير مجرمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن هيئة حقوق الإنسان السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن النسوية في المملكة غير مجرمة، وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة، والتي مكنتها من كل حقوقها لتصبح شريكًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، هي أحد أهداف رؤية المملكة 2030".

هذا وأكدت رئاسة أمن الدولة، في وثت سابق من اليوم، على أن القائمين على المحتوى بالفيديو، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، لم يكونوا موفقين؛ نظرًا للأخطاء التي تم ذكرها في تعريف التطرف.

وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ 11 نوفمبر 2019، تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد"، مؤكدة على عدم صحة ما تضمَّنه الخبر، موضحة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد الصحيفة لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته.

هيئة حقوق الإنسان السعودية
هي هيئة حكومية أُنشِئت بتاريخ 19 سبتمبر 2005م، تهدف لحماية حقوق الإنسان في السعودية، وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية قي جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

وقد تم تعديل تنظيم الهيئة في 14 مارس 2016م، تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 9 مارس 2004 م.

ومن أهداف الهيئة: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.

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الكلمات المفتاحية

حقوق الإنسان حقوق النسوية المملكة السعودية

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