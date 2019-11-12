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بعد تصويره فوتوسيشن لوالدته.. مصطفى السعدني: "أنا بطبخ وبغسل لأمي"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:41 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق مصطفى السعدني، على إعداده فوتوسيشن لوالدته في عيد ميلاها الـ60، قائلًا: "أنا بعتبر أمي صحبتي، وحبيت احتفل بعيد ميلادها هذا العام بشكل غير تقليدي، فقمت باعداد لها فوتوسيشين مفاجأة".

وتابعت "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء: "قولت لأمي في عيد ميلادها عايزين نخرج عادي، وتفاجأت بالتصوير، وكانت هتعيط"

وأضاف أنه لا يحب أن تقوم والدته بأي شيء من أعمال المنزل، معقبًا: "أنا بعمل كل حاجة حرفيًا في البيت حتى الطبيخ والغسيل، أنا بخاف على أمي من الهوا الطاير".

من جانبها قالت أميرة المطراوي، والدة مصطفى السعدني، خلال نفس المداخلة الهاتفية: "ابني عمل ليه جلسة تصوير مفاجأة، كان قايل ليا احنا خارجين نتفسح وتفاجأت بالتصوير".

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الكلمات المفتاحية

مصطفى السعدني فوتوسيشن عيد الام

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