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رئيس بوليفيا المستقيل يصل المكسيك.. طالب لـ"اللجوء السياسى"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:31 م
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رئيس بوليفيا المستقيل
رئيس بوليفيا المستقيل
وكالات
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وصل رئيس بوليفيا المستقيل، إيفو موراليس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المكسيك كطالب للجوء السياسى، التى منتحته إياه، الحكومة المكسيكية.

وأعلن الرئيس البوليفى المستقيل، فى وقت سابق من اليوم، أنه سوق يتوجه إلى المكسيك، وقبوله اللجوء السياسى الذى مُنح له.

وكتب موراليس، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "إخوتى وأخواتى! أغادر إلى المكسيك... ممتن لمبادرة حكومة البلد الشقيق التى منحتنا حق اللجوء للحفاظ على حياتنا".

وكان الرئيس البوليفى موراليس، قد أعلن فى وقت سابق استقالته من منصب الرئاسة الذى انتخب لولاية رابعة، بعد اندلاع احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التى جرت فى أكتوبر الماضى، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا.

وتوجه موراليس، الذي استقال بعد أسابيع من الاحتجاجات على انتخابات أكتوبر المتنازع عليها، على متن طائرة تابعة لسلاح الجو المكسيكي من بلدة تشيمور، وهي معقل تراجعت فيه أول رئيسة لبوليفيا الأصلية مع تفجر حكمه، الذي دام 14 عاما.

كما توقفت الطائرة في باراجواي للتزود بالوقود، قبل الطيران إلى المكسيك حيث كان من المقرر حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقام وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، الذي دعمت حكومته اليسارية اتهامات موراليس بانقلاب ضده من قبل خصومه السياسيين، بنشر تغريدة له علي "تويتر"، موضحاً فيها "أن حياته في أمان.

وقام أيضًا بنشر تغريدة لصورة موراليس وهو جالس بمفرده على متن الطائرة بتعبير منبسط، يعرض علم المكسيك الأحمر والأبيض والأخضر عبر حضنه.

وفي مدينة لاباز البوليفية، لا تزال حواجز الطرق قائمة بعد قيام الجنود والشرطة بدوريات في وقت متأخر من الليل؛ لردع القتال بين الجماعات السياسية المتنافسة والنهب الذي اندلع بعد استقالة موراليس.

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