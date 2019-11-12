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إطلاق قذائف صاروخية من غزة على عسقلان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة، مساء الثلاثاء، على مدينة عسقلان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقتل فلسطينيين اثنين على الأقل في غارة إسرائيلية جديدة على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش استهدف بطائرة «ناشطين في حركة حماس من وحدة إطلاق الصواريخ كانا يشكلان تهديداً فورياً».

وجاءت الغارة بعد ساعات من قتل الجيش الإسرائيلي قياديا في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية في غارة على منزله بقطاع فجر اليوم، ما استتبع ردا بصواريخ أطلقت من غزة وغارات إسرائيلية جديدة تسببت بمقتل فلسطيني، وسط مخاوف من تصعيد جديد لأعمال العنف.

وفي تطور منفصل في دمشق، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا أن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزل قيادي آخر في حركة «الجهاد الإسلامي» في منطقة المزة، ما أدى إلى مقتل ابنه وشخص آخر. ولم تعلّق إسرائيل على هذه الضربة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (شين بيت) استهدفت «مبنى في قطاع غزة كان يقيم فيه القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا».

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتل القيادي أبو العطا (42 عاما) في مدينة غزة. وقالت إن زوجته قتلت أيضا في الضربة.

وأعلنت إسرائيل إن أبو العطا «كان مسؤولا عن عمليات إرهابية عدة، وعن إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وكان يحضر لهجمات» أخرى.
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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة قذائف صاروخية عسقلان بهاء أبو العطا اطلاق اسرائيل

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