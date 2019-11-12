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"الإبراشي": بيان النائب العام بحفظ قضية فتاة العياط أثلج صدور كل محبي العدالة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:29 م
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وائل الأبراشي
وائل الأبراشي
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان النائب العام بحفظ التحقيقات في قضية فتاة العياط، يشفى غليل جزء كبير من المصريين الذين تابعوا هذه القضية، خاصة أن هذه الفتاة قامت بارتكاب جريمة القتل دفاعًا عن نفسها من محاولة الاغتصاب. 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن بيان النائب العام أثلج صدور كل محبي العدالة والنقاء والشفافية والطهارة، معقبًا: "فتاة العياط كانت مغلوبة على أمرها، والعدالة هي من أنصفتها".

هذا وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

ذكر بيان صادر عن النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي وقعت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول؛ ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.

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الكلمات المفتاحية

وائل الابراشي مصر فتاة العياط النائب العام حمادة الصاوي النائب العام

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