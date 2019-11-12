وزير قطاع الأعمال يكشف حجم مشاركة الوزارة في الصندوق السيادي



أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن صندوق مصر السيادي يتكون من أصول تدر عائدًا، ومجموعة أخرى تحتاج إلى تطوير.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة قطاع الأعمال تشارك في الصندوق السيادي بقطاعات الأدوية والفنادق والعقارات.



وكشف أن حجم مشاركة قطاع الأعمال في الصندوق السيادي بالمرحلة الأولى 4 فنادق وشركتين، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي سيتابع مع المستثمرين فرص التسويق.



وأشار إلى أن الصندوق السيادي يعني الاستثمار، لافتًا إلى أنه هو النافذة التي تعرض الاستثمار، معلقًا: "متفائل للغاية، وأتطلع لأن تكون بداية لخلق استثمارات كبيرة خلال الأعوام المقبلة".

