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"فيديو داخل الطائرة".. نيكول سابا تعلن عن سفرها إلى لبنان

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:25 م
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نيكزل سابا
نيكزل سابا
هبة أحمد
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أعربت الفنانة نيكول سابا عن سعادتها الكبيرة، أثناء تواجدها داخل الطائرة المتجهة إلى لبنان، وذلك من خلال حسابه الشخصى، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نيكول مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فى الفيديو وهى داخل الطائرة، وبجاورها اثنين من الطيارين، وعلقت على الفيديو قائلة: "مرحبا من السماء مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

وفى سياق آخر، أحيت نيكول سابا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، فى نادى الزهور بمدينة نصر، وشاركها فى الحفل الفنان هيثم شاكر، كما تعاقدت نيكول مؤخرا مع شركة "تالنت دابليو أم"، والمنتج وليد منصور، لإدارة أعمالها.

وحكت نيكول سابا مؤخرا، فى أثناء حلولها ضيفة فى برنامج "توأم روحي" الذى يقوم بتقديمه الإعلامى أن والدها مرض يوم زفافها وذهب إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة فى ذلك اليوم، وبعد انتهاء مراسم الزفاف في الكنيسة، ذهبت نيكول إلى المستشفى برفقة يوسف، ودخلت تركض وهي تحاول حمل فستان زفافها لكى تستطيع التحرك، وقالت في اليوم التالي أن والدها لم يتذكر أنه رآها في هذا اليوم، لكنه كان سعيدا بزواجهم.
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