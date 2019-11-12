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سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
هدير محمود
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زار اليوم الثلاثاء، سفير دولة التشيك بالقاهرة والوفد المرافق له مركز الداخلة، وقام بجولة تفقدية بالمركز شملت جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، ومقر المركز الطبي بالجمعية ومعرض الصناعات الحرفية ومركز التخاطب لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة موط.

ورافق السفير خلال جولته كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور وائل عبدالعزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة والمهندس محمد محمود يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز الداخلة.

وأعرب السفير والوفد المرافق له عن كامل سعادتهم البالغة بالخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة بالإضافة إلى جودة منتجات معرض الصناعات الحرفية التابع للجمعية والأنشطة المختلفة.
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
سفير التشيك يزور الوادي الجديد ويتفقد مشروعات الخدمية بالداخلة (صور)
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