Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامية "فتاة العياط" لـ الفجر: قرار النائب العام تاريخي.. ويخص كل فتاة مصرية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
فتاة العياط والمحامية
فتاة العياط والمحامية
إيريني صفوت
Advertisements
قالت دينا المقدم محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، أنها تشكر النائب العام المستشار "حمادة الصاوي" على قراره أنه لا وجه لإقامة الدعوة، وهذا يدل على أن الفتاة تدافع عن نفسها وعن شرفها، مضيفة أن إدارة النائب العام في الفترة الأخيرة كانت لها توجه ملحوظ وإدارته مختلفة عن من سبقوه تمامًا.

وأفادت المحامية في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن قرار اليوم، قرارًا تاريخيًا يعبر عن القضاء المصري وعن المرأة المصرية، وأنه ليس قرار شحصي في القضية، وأنه قرار يخص كل فتاة مصرية تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها كانت واثقة من براءتها في يوم من الأيام

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

ذكر بيان صادر عن النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي وقعت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول؛ ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.


وتابع البيان: فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه؛ لذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، وفي طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه، ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها، وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاذ مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحة للوصول إلى مبتغاة. 

وعرض عليها أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم؛ فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها؛ فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينًا يهددها به؛ فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجهًا إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنة برقبته؛ فخلع قميصه ليحبس به نزف دمائه، واستكمل محاولاته للنيل منها، فانهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة.

وكانت النيابة العامة عاينت مكان الواقعة، وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما؛ وسألت المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى، ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة.

وأدلى الشهود بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفى رفقته، كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى، والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التوصير الذي كشفت عنه التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محامية فتاة لعياط قرار النائب العام في فتاة العياط فتاة العياط النائب العام

أخبار تهمك

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مباحث الجيزة تكشف تفاصيل واقعة قتل شاب لشروعه في اغتصاب فتاة بالعياط

مصدر أمني يكشف حقيقة ذبح شاب شرع في اغتصاب طفلة بالعياط

"طعنته في رقبته".. طفلة تقتل شابا حاول اغتصابها بصحراء العياط

حكاية "الطفلة والـ3 ذئاب".. كيف نجت "فتاة العياط" من الاغتصاب الجماعي؟

"شخص آخر".. تقرير الطب الشرعي المبدئي يكشف عن مفاجآت في واقعة "فتاة العياط"

محامية "فتاة العياط" تكشف مفاجأت جديدة.. وتقرير الطب الشرعي يحسم الجدل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:11 م

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

02:05 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status