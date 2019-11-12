Advertisements
Advertisements
Advertisements

درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019 .. تعرف على مناطق سقوط الأمطار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:12 م
Advertisements
درجة الحرارة غدا
درجة الحرارة غدا
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة غدا الأربعاء الموافق 13/11/2019، حيث أن ستشهد البلاد في درجة الحرارة غدا طقسًا معتدلاً على السواحل الشرقية، مائلاً للحرارة على باقي أنحاء البلاد نهارًا، لطيفًا ليلا.

وأكد البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا تقل فيه الرؤية بفعل الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب سيناء.

وأضاف البيان بشأن درجة الحرارة غدا، أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

الارصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين بشأن درجة الحرارة غدا
ونصحت هيئة الارصاد الجوية، في بيان رسمي بشأن درجة الحرارة غدا، المواطنين بالقيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.​

وفيما يلي نُقدم لكم بيان درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019

درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019 .. تعرف على مناطق سقوط الأمطار
درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019 .. تعرف على مناطق سقوط الأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح عواصف ترابية طقس اليوم طقس الغد سيول سقوط امطار سقوط الامطار درجة الحرارة غدا درجة الحرارة درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو تقلبات جوية الطقس اليوم الطقس التقلبات المناخية الارصاد الجوية

أخبار تهمك

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 12/12/2018

نصائح هامة من "الأرصاد" لمواجهة طقس اليوم

درجات الحرارة - طقس الغد - بيان هام من الأرصاد بشأن "حالة الجو" يوم الجمعة

تعرف على حالة الطقس غدا السبت 30-3-2019 في محافظة البحيرة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status