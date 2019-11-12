درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019 .. تعرف على مناطق سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجة الحرارة غدا الأربعاء الموافق 13/11/2019، حيث أن ستشهد البلاد في درجة الحرارة غدا طقسًا معتدلاً على السواحل الشرقية، مائلاً للحرارة على باقي أنحاء البلاد نهارًا، لطيفًا ليلا.





وأكد البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا تقل فيه الرؤية بفعل الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر و جنوب سيناء.





وأضاف البيان بشأن درجة الحرارة غدا ، أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.





الارصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين بشأن درجة الحرارة غدا ونصحت هيئة الارصاد الجوية، في بيان رسمي بشأن درجة الحرارة غدا، المواطنين بالقيادة الهادئة على الطرق، خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.​





وفيما يلي نُقدم لكم بيان درجة الحرارة غدا الأربعاء 13/11/2019



