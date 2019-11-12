Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:07 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
كشف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط، عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريبات الفراعنة، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.


وأكد أبوالعلا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن حمدي فتحي قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، ويتحدد ذلك حسب سرعة إستجابته للعلاج وفترة التأهيل الموضوعة لعودته.


وسيخضع حمدي فتحي لاعب الأهلي، إلى عملية جراحية يتحدد موعدها ومكانها بعد التنسيق بين مسئولي المنتخب والنادي الأهلي، حيث سيتم عرض نجم خط الوسط على أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.


وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته بتدريبات الفراعنة، مؤكدا تحمله كافة تكاليف علاج اللاعب.


وعاد حمدي فتحي، إلى النادي الأهلي اليوم، لعرضه على خالد محمود طبيب الفريق في وجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد شكل وطريقة العلاج.


وكان فتحي، شارك في مباراتي مصر الودية ضد بتسوانا وليبيريا، واستطاع أن يسجل هدفي الفوز في المباراتين، استعدادا للغمار الإفريقي.


ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، لمواجهتي كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة الأولى والثانسة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدة غياب حمدي فتحي حمدي فتحي الاهلي الأهلي اخبار الاهلي إصابة حمدي فتحي

أخبار تهمك

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر YALLA EGYPT كورة لايف I7SRY اونلاين ON LIVE ماتش مصر NOW

عاجل.. البدري يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجم منتخب مصر

عاجل.. إصابة نجم الأهلي والمنتخب بقطع بغضروف الركبة

عاجل.. كواليس جديدة حول إصابة نجم الأهلي بقطع في غضروف الركبة

عبد الحفيظ: حزين لإصابة حمدي فتحي وأنتظر النتيجة النهائية

عاجل - الكشف عن مدة غياب حمدي فتحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status