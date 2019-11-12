صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

كشف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط، عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال تدريبات الفراعنة، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021.









وأكد أبوالعلا، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن حمدي فتحي قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، ويتحدد ذلك حسب سرعة إستجابته للعلاج وفترة التأهيل الموضوعة لعودته.









وسيخضع حمدي فتحي لاعب الأهلي، إلى عملية جراحية يتحدد موعدها ومكانها بعد التنسيق بين مسئولي المنتخب والنادي الأهلي، حيث سيتم عرض نجم خط الوسط على أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالقلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.









وأعلن الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، عن تعرض حمدي فتحي، للإصابة بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته بتدريبات الفراعنة، مؤكدا تحمله كافة تكاليف علاج اللاعب.









وعاد حمدي فتحي، إلى النادي الأهلي اليوم، لعرضه على خالد محمود طبيب الفريق في وجود أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي، لتحديد شكل وطريقة العلاج.









وكان فتحي، شارك في مباراتي مصر الودية ضد بتسوانا وليبيريا، واستطاع أن يسجل هدفي الفوز في المباراتين، استعدادا للغمار الإفريقي.









ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، لمواجهتي كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة الأولى والثانسة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون 2021.



