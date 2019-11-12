"الأرصاد" تتوقع هطول أمطار غزيرة خلال ساعات على 3 مناطق بالمملكة





صرحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقتي عسير ومرتفعات مكة المكرمة.





وقالت هيئة الأرصاد السعودية، عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الحالة تستمر خلال الساعات القادمة، كما يستمر هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على حائل حتى مساء اليوم الثلاثاء.





كما يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق "تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان"، كذلك على اجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.





الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401هـ، لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حتى 17 أغسطس 2013، حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، و قرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



