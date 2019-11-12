Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامية فتاة العياط: بيان النائب العام تاريخي للحفاظ على العرض والشرف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:51 م
Advertisements
محامية فتاة العياط
محامية فتاة العياط
أمنية فوزي
Advertisements
علقت دينا المقدم، محامية أميرة أحمد عبد الله، المعروفة بـ "فتاة العياط"، على بيان النائب العام الذي صدر منذ قليل، والذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلة إن قرار النائب العام تاريخي للحفاظ على العرض والشرف.

وأوضحت "المقدم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن رواية فتاة العيط لم تتغير سواء في أقوالها في المحضر أو أمام النيابة.

وأضافت "المحامية"، أن جميع تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث تؤكد صدق أقوال فتاة العياط بنسبة 100%، والتي توجت اليوم ببيان النائب العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والد فتاة العياط محامية فتاة العياط قرار النائب العام فتاة العياط النائب العام

أخبار تهمك

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

حكاية "الشرف والدم".. قرار جديد بشأن قضية "فتاة العياط"

"بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": لا مبررات للحبس الاحتياطي

حكاية "الشرف والدماء".. استمرار حبس "فتاة العياط" وانهيارها من البكاء

"بعد إثبات عذريتها".. محامية "فتاة العياط": المتهمون لم يستطعوا إنكار روايتها أمام القاضي

"طعنته للدفاع عن شرفها".. محامية "فتاة العياط" تطالب بإخلاء سبيلها

محامية "فتاة العياط" تكشف حقيقة العثور على شريحة هاتف بحوزة المتهمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status