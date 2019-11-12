محامية فتاة العياط: بيان النائب العام تاريخي للحفاظ على العرض والشرف

علقت دينا المقدم، محامية أميرة أحمد عبد الله، المعروفة بـ "فتاة العياط"، على بيان النائب العام الذي صدر منذ قليل، والذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلة إن قرار النائب العام تاريخي للحفاظ على العرض والشرف.



وأوضحت "المقدم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن رواية فتاة العيط لم تتغير سواء في أقوالها في المحضر أو أمام النيابة.



وأضافت "المحامية"، أن جميع تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث تؤكد صدق أقوال فتاة العياط بنسبة 100%، والتي توجت اليوم ببيان النائب العام.

