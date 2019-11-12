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الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وغزة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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الجامعة العربية
الجامعة العربية
الفجر السعودي
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أعلنت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ادانتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، استمراراً لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد من جانب سلطات الاحتلال.

وحملت الجامعة في بيان لها، المسؤولية الكاملة للحكومة الإسرائيلية عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها جريمة نكراء فجر هذا اليوم بكل نتائجها وتداعياتها.

ولفتت الجامعة العربية، النظر إلى الأوضاع في قطاع غزة المحاصرة والمزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب، الذي تتجاوز انعكاساته حدود المنطقة إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

كما أكدت على أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصراراً وصموداً وتمسكاً بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وفاعلاً لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لهذا الاستهتار الإسرائيلي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته.

جامعة الدول العربية
هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990)، والأمين العام الحاليّ للجامعة العربية هو أحمد أبو الغيط.

المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13،953،041 كم²، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها،  حيث أن مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مساحته الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي. 

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الكلمات المفتاحية

غزة العدوان الإسرائيلي العدوان الشعب الفلسطيني الجامعة العربية الإسرائيلي

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