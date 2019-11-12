Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد قرار النائب العام.. والدة فتاة العياط: "مش عارفة أتلم على نفسي من الفرحة"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:46 م
Advertisements
فتاة العياط
فتاة العياط
كساب أحمد
Advertisements
عقبت أميرة أحمد، الفتاة الشهيرة بفتاة العياط، على قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلة: "شكرًا لكل حد وقف معايا، والحمد لله على اللي حصل، وبحمد ربنا جدًا".

ووجهت فتاة العياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، نصيحة للبنات، قائلة: "متكلموش أي حد، وخلوا بالكم من نفسكم، أنا أتعلمت إني لازم أسمع كلام بابا وماما، وما أخرجش من البيت غير لما أقول لهم، كل بينت لازم تفتح عينها وما تسمعش كلام حد خالص، إلا بابا وماما".

وأضافت: "سأدافع عن شرفي حتى الموت، إذا تكرر ما تعرضت له مرة أخرى، مش هخلي حد يقرب مني، ومش هفرط في نفسي، أنا بحمد القضاء أنه وقف جنبي، اللي حصل لي الفترة اللي فاتت خلاني تعبانة، لأني كنت في صحراء لوحدي، وكان معايا واحد ميت، فأنا تعبانة نفسيًا شوية"

من جانبها قالت والدة فتاة العياط، خلال نفس المداخلة الهاتفية: "مش عارفة أتلم على نفسي من الفرحة، بعد قرار النائب العام بحفظ القضية".

وكان قد أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

والد فتاة العياط مصر فتاة العياط النائب العام في قضية فتاة العياط الكاميرون العياط

أخبار تهمك

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على غانا والتأهل نصف نهائي أمم إفريقيا

منذ يوم

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتعاقد مع 3 صفقات نارية بعد السقوط أمام ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البرلمان يكشف مفاجأة تنتظر المصريين أول ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

منذ ساعة و 24 دقيقة

رسمياًً.. محمد صلاح يغيب عن منتخب مصر ضد كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل حمدي فتحي بعد الإصابة الصادمة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اهداف مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وغانا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة

منذ يوم

ورطة جديدة لمرتضي منصور تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. وجماهير الزمالك تُهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يعثر على "بديل" حمدي فتحي في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زوجة أحمد الفيشاوي: أنا تعبانة وهموت.. ومش عايزة أسيب ولادي

بعد إخلاء سبيلها.. محامية فتاة العياط: "في انتظار قرار النيابة.. وأتمنى عدم الاستئناف"

والد فتاة العياط لـ"الفجر": أشكر القضاء لإنصاف ابنتي.. ووالدتها في انتظارها

فتاة العياط: "كان عايز أعز ما ليا.. ومش هعرف حد تاني" (فيديو)

قتلت سائق حاول اغتصابها .. الفجر تحاور " فتاة العياط"

بعد قرار النائب العام.. والد فتاة العياط: "احنا طايرين من الفرحة وبنبوس الأرض"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:05 م

فيديو مرتضى منصور يتسبب في حسرة جماهير الزمالك

مرتضى منصور يتخذ قراراً هامًا

08:11 م

قرار ناري.. الزمالك يصفع الأهلي في صفقة "كهربا"

05:35 م

عاجل - أول رد ناري من مرتضى منصور على الأزمة الأخيرة

05:24 م

فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

02:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status