بعد قرار النائب العام.. والدة فتاة العياط: "مش عارفة أتلم على نفسي من الفرحة"





عقبت أميرة أحمد، الفتاة الشهيرة بفتاة العياط، على قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلة: "شكرًا لكل حد وقف معايا، والحمد لله على اللي حصل، وبحمد ربنا جدًا".ووجهت فتاة العياط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، نصيحة للبنات، قائلة: "متكلموش أي حد، وخلوا بالكم من نفسكم، أنا أتعلمت إني لازم أسمع كلام بابا وماما، وما أخرجش من البيت غير لما أقول لهم، كل بينت لازم تفتح عينها وما تسمعش كلام حد خالص، إلا بابا وماما".وأضافت: "سأدافع عن شرفي حتى الموت، إذا تكرر ما تعرضت له مرة أخرى، مش هخلي حد يقرب مني، ومش هفرط في نفسي، أنا بحمد القضاء أنه وقف جنبي، اللي حصل لي الفترة اللي فاتت خلاني تعبانة، لأني كنت في صحراء لوحدي، وكان معايا واحد ميت، فأنا تعبانة نفسيًا شوية"من جانبها قالت والدة فتاة العياط، خلال نفس المداخلة الهاتفية: "مش عارفة أتلم على نفسي من الفرحة، بعد قرار النائب العام بحفظ القضية".وكان قد أكد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها.