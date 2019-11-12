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رئاسة أمن الدولة: حققنا في أخطاء فيديو "مفهوم التطرف" ولن تتكرر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:37 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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صرحت رئاسة أمن الدولة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القائمين على المحتوى بالفيديو، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف بشأن مفهوم التطرف، لم يكونوا موفقين؛ نظرًا للأخطاء ذكرها في تعريف التطرف.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها، أن إشارة إلى الفيديو الترويجي، الذي بثَّه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف، برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، فإن رئاسة أمن الدولة توضِّح، أن القائمين على المحتوى المذكور لم يوفقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظرًا للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف.

وتابعت الرئاسة: تبيَّن أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد؛ بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجددًا.

كما أشارت رئاسة أمن الدولة إلى ما نشرته صحيفة "الوطن"، يوم أمس الإثنين، تحت عنوان "عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد".

وأكدت رئاسة أمن الدولة على عدم صحة ما تضمَّنه الخبر، لأن رئاسة أمن الدولة ليست جهة تنظيمية أو قضائية، كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأساسية الأخرى.

وأفادت الرئاسة، بأنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة ضد صحيفة "الوطن" لدى الجهات المختصة، نظير الخبر المكذوب الذي نشرته الصحيفة.

رئاسة أمن الدولة
هي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة العربية السعودية، أنشئت بأمر ملكي من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 20 يوليو 2017، وترتبط بمجلس الوزراء وتعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، وتتبع لها كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني.

وتتعاون الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما بينهما، بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، ورئيس رئاسة أمن الدولة حاليا هو الفريق أول ركن عبدالعزيز محمد الهويريني رئيس أمن الدولة عضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

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الكلمات المفتاحية

فيديو رئاسة السعودية التطرف أمن الدولة

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