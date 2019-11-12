أخر أخبار محمد صلاح اليوم 12 نوفمبر.. ضربة موجعة لنجم ليفربول وطلب خاص من لاعبي الفراعنة

يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الثلاثاء 12 من نوفمبر الجاري.





"أخبار صلاح اليوم"

رعب في ليفربول بسبب محمد صلاح

إنتشرت الفترة الأخيرة حالة كبيرة من القلق داخل جدران نادي ليفربول الإنجليزي بسبب المصري محمد صلاح نجم الفريق.





وتعرض محمد صلاح إلى إصابة خلال مباراة ليفربول و مانشستر سيتي الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي وتم إستبداله.





وأكدت صحيفة "ESPN" العالمية أن هناك حالة قلق كبيرة في نادي ليفربول حول إصابة محمد صلاح في كاحله وذلك منذ مباراة ليستر سيتي.





وكشفت الصحيفة أن نادي ليفربول يريد من محمد صلاح البقاء وعدم السفر لمصر للخضوع لعدة إختبارات لرؤية مدى الإصابة ولكن المنتخب المصري يصر على مشاركته وقدومه.





وقد شارك محمد صلاح في 17 مباراة مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.





صحفي يكشف غياب صلاح عن مواجهة ليفربول المقبلة

قال الصحفي الإنجليزي الشهير ‏بول جورست التابع لصحيفة "ليفربول إيكو الإنجليزية" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم إخباره أن مشاركة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول وأندي روبيرتسون ظهير أيسر الريدز ضد كريستال بالاس الجولة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في محل شك لان كلا اللاعبين يعانيان من إصابة في الكاحل بعد مباراة مانشستر سيتي السابقة في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.





يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد انضم لمعسكر منتخب مصر اليوم الثلاثاء في برج العرب بمدينة الإسكندرية لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 رغم أصابته.





وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا هاما على ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة و يشارك في المباراة حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.





"أخبار صلاح الآن"

صلاح يصل برج العرب ويخضع للفحص الطبي

وصل محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، منذ ساعات إلى معسكر المنتخب الوطني، ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.





وكان من المفترض أن يصل صلاح، إلى معسكر الفراعنة مساء أمس الإثنين، إلا أنه تأجل وصوله لصباح اليوم بسبب ظروف الطيران والإقلاع المتأخر.





ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح، للفحص الطبي تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، للإطمئنان على إصابة الكاحل والتي تعرض لها مع فريقه خلال مشاركته مع فريقه ضد مانشستر سيتي، بالبريميرليج.





من ناحية أخرى، حرص لاعبو المنتخب الوطني على تهنئة اللاعب بظهوره بمستوى مميز خلال مباراة مانشستر سيتي، وإحرازه هدفا برأسية رائعة في شباك كلاوديو برافو.





كما حرص لاعبو الفراعنة، على مطالبة نجم الفريق بالحصول على قمصان ليفربول الإنجليزي، كما هو معتاد من صلاح، بإهداء القمصان لرفاقه قبل بعض المباريات الرسمية مع بلاده.





وشارك صلاح، في فوز ليفربول على مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، مساهما بإحراز الهدف الثاني، بالمباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد الأحد الماضي، بالجولة الثانية عشر للبريميرليج.





ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة على صدارة الترتيب وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، و 9 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع.





ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، لمواجهتي كينيا وجزرالقمر، يومي 14 و 18 من الشهر الجاري على الترتيب، بالجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.





ميرور تصدم جماهير الكرة المصرية

فجرت صحيفة ميرور البريطانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، من المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات إفريقيا 2021.





وأكدت الصحيفة البريطانية، أن صلاح لن يتواجد في مباراتي الفراعنة ضد كينيا وجزر القمر.





ووفقا لصحيفة ميرور، فأن هناك متابعة قوية من جانب نادي ليفربول لموقف الثنائي روبيرتسون ومحمد صلاح، خاصة في ظل وجود تحفظ طبي على مشاركتهم في مباراة كريستال بالاس المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي.





وتابعت الصحيفة البريطانية، أن روبيرتسون استبعده من قائمة اسكتلندا بسبب إصابته، بينما طلب محمد صلاح التواجد في معسكر منتخب بلاده على الرغم من أصابته بعد غيابه عن المعسكر الماضي.





وكشفت "ميرور"، عن تأكد غياب صلاح عن مباراتي منتخب بلاده أمام كينيا وجزر القمر المقبلتين بسبب إصابته في الكاحل.





وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة من جديد في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، ليغادر الملعب، وظهر بعد انتهاء اللقاء وهو يضع كمادات على الكاحل.





ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في إطار تصفيات أمم أفريقيا.