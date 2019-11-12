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ترامب: نراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة لداعش بعد "البغدادي"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة في تنظيم داعش الإرهابي بعد أبو بكر البغدادي وتعرف مكانه.

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، الاثنين، إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم داعش، مستغلا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل أبو بكر البغدادي.

وفيما دأب الرؤساء الأمريكيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع اكليل من الزهور على المقبرة العسكرية في ارلينغتون قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيث القى خطاباً قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنوياً في المدينة.

وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد اعلانه سحب كامل القوات الأمريكية من سوريا الشهر الماضي، حيث قال معارضوه وبعضا من حلفائه أن ذلك يمكن أن يسمح بعودة تنظيم داعش ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للهجوم التركي.

لكن ترامب استغل خطابه ليقول ان قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب "قبل اسابيع قليلة، اغارت القوات الأمريكية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم".

واضاف "بفضل المقاتلين الأمريكيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3".

وتابع "لقد انتهى عهده الارهابي، وأصبح اعداءنا يركضون خائفين جدا جدا. ان من يهددون شعبنا ليس امامهم أي فرصة ضد قوة امريكا المحقة".

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، اعلن التنظيم المتطرف تعيين ابو ابراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.

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الكلمات المفتاحية

مراقبة دونالد ترامب داعش خائفة ترتيب القيادة الشخص الثالث أبو بكر البغدادي

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