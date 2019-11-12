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تصريح مثير من أجيري عن ميسي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:34 م
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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أدلى المكسيكي خافيير أجيري مدرب نادي ليجانيس الإسباني بتصريح مثير عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني وتألقه في التسجيل من الركلات الحرة.


أجيري يعلق على تألق ميسي في الكرات الثابتة

وقال خافيير أجيري في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "‏مساعدي إقترح ان نجرب عدم وضع حائط صد أمام ميسي في الركلات الحرة".


وأضاف أجيري: "لكن جوابي كان أن تعطي ميسي الكرة على حافة منطقة الجزاء ليسدد بأريحية سيسجلها 10 مرات من 11 مرة تقريبا".


تولي أجيري مهمة تدريب نادي ليجانيس

وكان نادي ليجانيس قد أعلن منذ عدة أيام تولي خافيير أجيري بشكل رسمي مهمة تدريب الفريق خلال هذا الموسم.


مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك ليونيل ميسي في 11 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.


ترتيب ليجانيس في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ليجانيس في المركز العشرين من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.


موعد مباراة برشلونة وليجانيس

ويستعد نادي ليجانيس لمواجهة نظيره نادي برشلونة يوم السبت 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

ميسي أخبار برشلونة أجيري

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