بعد بيان النائب العام.. والد فتاة العياط: القضاء المصري عادل





علق أحمد عبد الله، والد أميرة المعروفة بـ"فتاة العياط"، على بيان النائب العام الذي صدر منذ قليل، والذي أمر فيه بحفظ التحقيقات في القضية؛ لوجودها في حالة دفاع شرعي عن نفسها، قائلًا: "نحمد الله على كل شيء".وأكد "عبد الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن القضاء المصري نظيف وعادل، ولا يقبل أي ظلم لأي مواطن مصري، مشددًا على أنه كان يتوقع هذا الحكم، وكان يثق في القضاء المصري العادل.ووجه والد فتاة العياط، الشكر للقضاء المصري، متابعًا: "كل بنت تاخد بالها من نفسها، وربنا يسترها على ولايانا".