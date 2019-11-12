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بومبيو يدعو "عبد المهدي" لمعالجة مطالب المتظاهرين بالعراق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
أسماء العزب
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دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد.

واستنكر وزير الخارجية الأمريكي وقوع قتلى بين المتظاهرين نتيجة لقمع الحكومة العراقية للتظاهرات.

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن هناك مغالاة في تحميل حكومة عمرها سنة ملفات الفساد، مؤكدا بأن الحكومة مسؤولة، ولكن الجميع أيضاً مسؤولون.


وأوضح عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي ازداد خلال عهد حكومتنا، مضيفا: "حاولنا دائماً احتواء المظاهرات والبحث عن حلول".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية يرافقها دخول عدد من المخربين حاولوا الاصطدام بالقوى الأمنية.

ونوه بأن التظاهر حق ولا نريد للمظاهرات إلا أن تخرج منتصرة، ولا نقوم بالتعرض للمظاهرات طالما هي سلمية.

ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية أكتوبر، تحول الحراك إلى موجة عصيان مدني.

غياب المعلمين

وتظاهر المئات، الثلاثاء، في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
 
وأفادت وسائل إعلام عراقية أن متظاهرين دخلوا جامعة ميسان - جنوب العراق - وطالبوا بإغلاقها.

وفي الحلة أيضاً، جنوب بغداد، لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.


وفي الناصرية، حيث قُتِل متظاهران ليل الاثنين الثلاثاء، وفق مصادر طبية، وفي الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب، أغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها.


وفي العاصمة بغداد، يواصل المتظاهرون الشبان خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير.
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الكلمات المفتاحية

مطالب مايك بومبيو عادل عبد المهدي المتظاهرين العراق

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